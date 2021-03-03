Серию комиксов о футболистах сборной России представили в Петербурге за 100 дней до Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Серия цветных комиксов об игроках сборной России по футболу представлена в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных 100 дням до старта чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Санкт-Петербург в рамках турнира примет три матча группового этапа, включая две игры сборной России, а также матч 1/4 финала.

Первая серия посвящена капитану национальной команды Артему Дзюбе. В комиксах рассказывается о том, как футболисту было сложно найти спортивную секцию, о проблемах в школе и важной роли первого тренера.

Также оргкомитет подготовил аудиоэкскурсию по Санкт-Петербургу для болельщиков, гостей и жителей города. "Мы подготовили проект, который станет центральным среди наших интернет-проектов, - "Санкт-Петербург футбольный". Сделали исторический гид по Петербургу, пытаемся рассмотреть город через призму развития футбола. Нашими гидами выступили знаковые фигуры", - отметил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах.