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Мировой футбол

СМИ: тренер израильского клуба подал в отставку после первого же матча

После проигранного с разгромным счетом матча специалиста объяснил, что плохо знает команду

ТАСС, 3 марта. Главный тренер футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Израиля "Хапоэль" (Умм аль-Фахм) Нир Берковиц попросил руководство снять его с должности после первого же матча. Об этом сообщает канал Sport5.

Под руководством Берковица команда проиграла в матче 24-го тура чемпионата Израиля "Хапоэлю" из Рамат-Гана со счетом 0:3.

После игры тренер объяснил, что плохо знает команду, и захотел уйти в отставку. Руководитель клуба Ахмед Абу Алам принял ее.

"Хапоэль" (Умм аль-Фахм) занимает 13-е место в турнирной таблице с 25 очками после 24 матчей.

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