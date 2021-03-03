Решение о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду будет принято к середине марта

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Решение о допуске зрителей из-за границы на летние Олимпийские игры в Токио будет принято к середине марта. Об этом в среду журналистам сообщила министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Тамаё Марукава.

Она также отметила, что вопрос о допустимом числе местных зрителей на стадионах будет решен до конца апреля.

Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото, в свою очередь, в беседе с журналистами отметила, что хотела бы решить вопрос с иностранными зрителями до 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня.

По данным опроса, проведенного общенациональной газетой "Иомиури", более 90% японцев считают, что предстоящие в Токио в этом году летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.