Ассоциация теннисистов-профессионалов создаст защищенный рейтинг игроков из-за COVID-19

ТАСС, 3 марта. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала перечень мер, которые должны поспособствовать поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Призовые на турнирах ATP 250 и ATP 500 будут увеличены с 50% до 80% и 60% соответственно. Увеличение призовых станет возможно благодаря перераспределению части бонусного пула ATP, который распределяется между 12 лучшими теннисистами. Перераспределение средств было одобрено советом игроков ATP, в который входят швейцарец Роджер Федерер (пятый номер рейтинга) и испанец Рафаэль Надаль (2).

"Наша цель - чтобы мы продолжили обеспечивать как можно больше игроков. Я благодарен совету игроков, которые поддержали нашу идею. Принятые меры помогут улучшить условия для большинства теннисистов", - сказал председатель ATP Андреа Гуаденци.

Также было принято решение, что теннисисты, не участвующие в соревнованиях на протяжении четырех недель, смогут попасть в защищенный рейтинг COVID-19. Эта мера поможет спортсменам составлять более гибкое расписание для участия в турнирах. Также теннисисты получат право на участие в четырех турнирах серии "Мастерс". Защищенный рейтинг не будет распространяться на турниры серии Большого шлема и Олимпийские игры.

ATP выделила по $10 тыс. на каждый турнир под своей эгидой, в том числе серии "Челленджер", для покрытия расходов на отели, которые могут возникнуть из-за карантина. Спортсмены будут защищены от дополнительных расходов, связанных со здоровьем и безопасностью.