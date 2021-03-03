В состав оргкомитета Олимпиады в Токио вошли сразу 12 женщин

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпиады в Токио включил в свой состав еще 12 женщин. Об этом говорится в сообщении оргкомитета, опубликованном в среду.

Таким образом, оргкомитет стал на 42% состоять из женщин, как и обещало его руководство.

Ранее новоизбранная глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото пообещала довести долю работающих в оргкомитете женщин до 40%. По ее словам, это позволит обеспечить разнообразное и гармоничное функционирование оргкомитета.

Хасимото заняла эту должность после того, как бывший руководитель оргкомитета Ёсиро Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota ("Тойота"). Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

14 февраля Мори на специальной пресс-конференции объявил об уходе в отставку. Он в очередной раз принес извинения и подчеркнул, что не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.