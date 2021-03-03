Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на основании процедур кодекса WADA

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на основании процедур, прописанных в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В среду федерация объявила о 10-летней дисквалификации Сотсковой, которая завершила карьеру летом 2020 года. Решение было принято на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 28 августа 2020 года.

"Это решение дисциплинарного комитета РУСАДА, - сказал Коган. - Исполком федерации принял решение о ее дисквалификации на основании него. Есть процедуры, прописанные в кодексе WADA, на основании этих процедур это и сделано".

Срок дисквалификации 20-летней Сотсковой отсчитывается с 6 апреля 2020 года.