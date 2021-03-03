Сорокин заявил, что число сданных билетов на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге невелико

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Количество болельщиков, которые решили сдать билеты на матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, невелико. Об этом сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до начала турнира.

"Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма не велик, что нас приятно удивило, среди наших сограждан. В некоторых других странах чуть больше", - сказал Сорокин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил специальные разъяснения для владельцев билетов на матчи турнира, они связаны с обновлениями в условиях продажи билетов и порядке их возврата. Согласно изменениям, при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернет полную стоимость билета болельщикам; владельцы билетов будут обязаны соблюдать санитарные нормы, принятые на стадионе, а также все нормы, установленные страной - организатором турнира.

В конце января в УЕФА ТАСС сообщали, что воздержатся от оценки числа отказов от билетов, отметив, что более подробная информация будет доступна позднее. Организация примет решение о формате допуска болельщиков на трибуны 7 апреля.

Европейское первенство должно было пройти в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен на год. Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.