Тренер "Алании" Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за удар судьи

ТАСС, 3 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил от футбольной деятельности на восемь матчей главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

"Алания" 27 февраля во Владикавказе проиграла "Томи" со счетом 2:3 в матче Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По информации издания "Спорт-Экспресс", арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Подтверждение этой информации нашло отражение в рапорте делегата матча. На следующий день в пресс-службе ФНЛ ТАСС сообщили о том, что протокол матча, рапорт делегата, а также видеозапись эпизода будут переданы в КДК РФС. 1 марта Гогниев принес извинения за случившееся.

Инцидент произошел после финального свистка, когда игрок "Алании" Хетаг Хосонов толкнул одного из футболистов "Томи". Гогниев, ранее удаленный со скамейки за споры с арбитром, выбежал на поле и стал кричать на него. Несмотря на попытки сотрудников клуба сдержать его, он сумел добраться до Чистякова и один раз ткнул его кулаком в область живота.

"За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника дисквалифицировать главного тренера "Алании" Гогниева С. А. на восемь матчей первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также по итогам матча за различные нарушения "Алания" была оштрафована на сумму 180 тыс. руб. и наказана проведением одного домашнего матча без зрителей. Хосонов дисквалифицирован на четыре матча.

"Алания" после 27 туров первенства Олимп-ФНЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Отставание от занимающих первое место самарских "Крыльев Советов" составляет девять очков. В 28-м туре владикавказцы 6 марта дома сыграют с омским клубом "Иртыш".