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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

Первые три места заняли норвежские спортсмены
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

В истории отечественных лыжных гонок ни одному спортсмену из России (СССР) не удавалось одержать побед на чемпионатах мира на дистанции 15 км с раздельным стартом. Вторые места занимали Александр Бессмертных (чемпионат мира - 2019), Александр Завьялов (чемпионат мира - 1982), Евгений Беляев (чемпионат мира - 1978) и Павел Колчин (чемпионат мира - 1958).

На Олимпийских играх в активе отечественных лыжников две золотые награды на 15-километровке. Их завоевали Михаил Девятьяров (Олимпийские игры - 1988) и Николай Бажуков (Олимпийские игры - 1976).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия87621
Швеция2226
Германия1203
Словения1135
Австрия1023
Россия1012
Польша1001
Финляндия0202
Швейцария0101
Япония0011

 

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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