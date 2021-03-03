Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.
Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.
В истории отечественных лыжных гонок ни одному спортсмену из России (СССР) не удавалось одержать побед на чемпионатах мира на дистанции 15 км с раздельным стартом. Вторые места занимали Александр Бессмертных (чемпионат мира - 2019), Александр Завьялов (чемпионат мира - 1982), Евгений Беляев (чемпионат мира - 1978) и Павел Колчин (чемпионат мира - 1958).
На Олимпийских играх в активе отечественных лыжников две золотые награды на 15-километровке. Их завоевали Михаил Девятьяров (Олимпийские игры - 1988) и Николай Бажуков (Олимпийские игры - 1976).
Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|8
|7
|6
|21
|Швеция
|2
|2
|2
|6
|Германия
|1
|2
|0
|3
|Словения
|1
|1
|3
|5
|Австрия
|1
|0
|2
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Польша
|1
|0
|0
|1
|Финляндия
|0
|2
|0
|2
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|Япония
|0
|0
|1
|1