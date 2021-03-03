Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

В истории отечественных лыжных гонок ни одному спортсмену из России (СССР) не удавалось одержать побед на чемпионатах мира на дистанции 15 км с раздельным стартом. Вторые места занимали Александр Бессмертных (чемпионат мира - 2019), Александр Завьялов (чемпионат мира - 1982), Евгений Беляев (чемпионат мира - 1978) и Павел Колчин (чемпионат мира - 1958).

На Олимпийских играх в активе отечественных лыжников две золотые награды на 15-километровке. Их завоевали Михаил Девятьяров (Олимпийские игры - 1988) и Николай Бажуков (Олимпийские игры - 1976).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.