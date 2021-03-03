Лыжник Большунов отказался от общения с журналистами после упущенной медали

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов отказался от общения с прессой после выступления в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.