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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжник Большунов отказался от общения с журналистами после упущенной медали

В гонке на 15 км с раздельным стартом россиянин стал четвертым

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов отказался от общения с прессой после выступления в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Большунов по итогам гонки занял четвертое место, уступив победителю норвежцу Хансу Кристеру Холунну 43,7 секунды.

На текущем чемпионате мира Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и бронзовую - в командном спринте вместе с Глебом Ретивых.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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