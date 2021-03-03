Третья ракетка мира Медведев проиграл Лайовичу в первом круге турнира в Роттердаме

ТАСС, 3 марта. Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 30-летнего сербского спортсмена. 25-летний Медведев, который был посеян на турнире под первым номером, занимает третье место в мировом рейтинге ATP, Лайович - 27-е. В следующем круге Лайович сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Из-за этого поражения Медведев не сумеет подняться на второе место в рейтинге ATP, новая версия которого будет опубликована на следующей неделе. В конце матча россиянин был наказан штрафным очком за сломанную ракетку.