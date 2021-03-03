Вратарь "Милана" Доннарумма может перейти в "Челси" на правах свободного агента

ТАСС, 3 марта. Итальянский вратарь футбольного клуба "Милан" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский "Челси" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Metro.

По информации газеты, итальянец до сих пор не продлил контракт с "Миланом", действующий до июня 2021 года. Руководство "Челси" следит за ситуацией и прорабатывает вариант подписания контракта с вратарем.

Летом 2020 года "Челси" приобрел вратаря "Ренна" Эдуара Менди за €25 млн, а в 2018 году английский клуб пополнил испанец Кепа Аррисабалага из "Атлетика". Сумма трансфера составила €80 млн. Испанец стал самым дорогим вратарем в мире.

Доннарумме 22 года, он является воспитанником "Милана". В составе клуба он стал победителем Суперкубка Италии (2016).