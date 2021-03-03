Биатлонист Иродов выиграл гонку преследования на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 3 марта. Российский биатлонист Денис Иродов занял первое место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе в соревнованиях среди спортсменов не старше 19 лет.

Россиянин преодолел дистанцию за 27 минут 13,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял поляк Марчин Завол (отставание 1 минута 27,0 секунды; два промаха), третьим стал швед Оскар Андерссон (+1.34,6; 4). Россиянин Олег Домичек стал 12-м (+2.44,2; 4), Роман Бойчевский - 42-м (+5.09,2; 2).

Для 18-летнего Иродова эта победа стала третьей на текущем турнире - 27 февраля он выиграл индивидуальную гонку, а 1 марта - спринт.

Юниорский чемпионат мира завершится 6 марта.