Тренер Большунова уверен, что лыжник не откажется от участия в эстафете на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов наверняка не откажется от участия в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

В среду Большунов занял четвертое место в гонке с раздельным стартом, хотя до десятикилометровой отметки показывал лучшее время. Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.

"Вариантов различных много, будем разговаривать с самим Александром, но я думаю, что ответ будет один", - сказал Бородавко.

Большунов, завоевавший на чемпионате мира золото в скиатлоне, ранее отметил, что хочет пробежать всю программу турнира.

В мужской части программы, помимо эстафеты, запланирован марафон. Если Большунов в нем одержит победу, то удостоится неофициального титула "король лыж".