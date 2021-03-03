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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Тренер Большунова уверен, что лыжник не откажется от участия в эстафете на чемпионате мира

Ранее россиянин говорил, что хочет пробежать всю программу турнира

ОБЕРСТДОРФ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов наверняка не откажется от участия в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

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В среду Большунов занял четвертое место в гонке с раздельным стартом, хотя до десятикилометровой отметки показывал лучшее время. Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу.

"Вариантов различных много, будем разговаривать с самим Александром, но я думаю, что ответ будет один", - сказал Бородавко.

Большунов, завоевавший на чемпионате мира золото в скиатлоне, ранее отметил, что хочет пробежать всю программу турнира.

В мужской части программы, помимо эстафеты, запланирован марафон. Если Большунов в нем одержит победу, то удостоится неофициального титула "король лыж".

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