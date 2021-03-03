РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков из-за задержек по зарплате Мелкадзе

ТАСС, 3 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вновь запретила "Тамбову" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

РФС удовлетворил заявление нападающего Георгия Мелкадзе о взыскании задолженности по зарплате с клуба. "Тамбов" также должен будет перечислить игроку проценты за задержку выплат. После выполнения всех условий команда вновь получит право на регистрацию игроков.

В текущем сезоне "Тамбов" испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира, а многомесячные долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.