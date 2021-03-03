Российский лыжник Артем Мальцев назвал себя "последним героем" группы Маркуса Крамера

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Артем Мальцев во время гонки на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в германском Оберстдорфе чувствовал ответственность не только за страну, но и за свою тренировочную группу во главе с Маркусом Крамером, которая по ходу турнира подверглась критике. Об этом он заявил ТАСС после окончания гонки.

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Мальцев в гонке показал пятый результат, он оказался на строчку ниже Александра Большунова. Другие лыжники из группы Крамера - Юлия Ступак, Глеб Ретивых и Евгений Белов - в Оберстдорфе выступили ниже своих возможностей. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов досрочно завершил выступление из-за травмы.

"Сегодня перед стартом я сказал Маркусу: "Я у тебя остался последним героем, the last hero". Мы посмеялись, после он произнес напутственные слова, поддержал меня. Я ему пообещал, что сделаю все возможное, чтобы не подвести его, себя и нашу страну и выступить достойно", - сказал Мальцев.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе по ходу чемпионата мира публично раскритиковала немецкого специалиста Крамера за плохую готовность лыжников к турниру.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.