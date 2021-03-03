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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Российский лыжник Артем Мальцев назвал себя "последним героем" группы Маркуса Крамера

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе публично раскритиковала немецкого специалиста Крамера за плохую готовность лыжников к турниру
Артем Мальцев EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Артем Мальцев
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Артем Мальцев во время гонки на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в германском Оберстдорфе чувствовал ответственность не только за страну, но и за свою тренировочную группу во главе с Маркусом Крамером, которая по ходу турнира подверглась критике. Об этом он заявил ТАСС после окончания гонки.

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Мальцев в гонке показал пятый результат, он оказался на строчку ниже Александра Большунова. Другие лыжники из группы Крамера - Юлия Ступак, Глеб Ретивых и Евгений Белов - в Оберстдорфе выступили ниже своих возможностей. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов досрочно завершил выступление из-за травмы.

"Сегодня перед стартом я сказал Маркусу: "Я у тебя остался последним героем, the last hero". Мы посмеялись, после он произнес напутственные слова, поддержал меня. Я ему пообещал, что сделаю все возможное, чтобы не подвести его, себя и нашу страну и выступить достойно", - сказал Мальцев.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе по ходу чемпионата мира публично раскритиковала немецкого специалиста Крамера за плохую готовность лыжников к турниру.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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