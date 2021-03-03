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Фигурное катание

Решение по переходу фигуристки Косторной в "Самбо-70" еще не принято

По словам Рената Лайшева, переход состоится, если на это даст согласие Этери Тутберидзе
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение о переходе чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной в школу "Самбо-70" к тренеру Этери Тутберидзе пока не принято. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

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Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что Косторная ведет переговоры о возвращении к Тутберидзе.

"Решение по Косторной пока не принято - это должна решить Этери Георгиевна. Она и Елена Анатольевна Чайковская отвечают за политику фигурного катания в нашем виде спорта", - сказал Лайшев.

"Пока уточнить ситуацию не могу, но вся политика школы направлена на объединение всех наших учеников во всех видах спорта. Если Косторная вернется, мы будем рады и счастливы - школа, администрация. Я лично за дружбу, и для меня это не просто слова - это мой образ жизни. Поэтому у нашей школы столько друзей, и я буду рад, если Алена придет - у нас всем рады", - добавил он.

Косторная перешла из группы Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

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