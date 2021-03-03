{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" сыграет с "Сочи" в 1/4 финала Кубка России по футболу

ЦСКА сыграет с тульским "Арсеналом"
Игроки "Локомотива" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Локомотива"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" и "Сочи" встретятся в четвертьфинальном матче Бетсити Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась в среду.

В жеребьевке принимали участие глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев, бывшие игроки "Спартака" Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Тульский "Арсенал" сыграет с ЦСКА, грозненский "Ахмат" - с "Уфой", самарские "Крылья Советов" - со столичным "Динамо".

Матчи 1/4 финала пройдут 7-8 апреля. Действующим победителем Кубка России является "Зенит".

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. "Зенит" и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Решение по переходу фигуристки Косторной в "Самбо-70" еще не принято
По словам Рената Лайшева, переход состоится, если на это даст согласие Этери Тутберидзе
Читать полностью