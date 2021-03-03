Менеджер: чемпион UFC Ян может достигнуть популярности уровня Хабиба Нурмагомедова

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта./ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян может достигнуть популярности уровня Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение ТАСС высказал менеджер Яна Саят Абдрахманов.

В ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Ян проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджемейна Стерлинга.

"К этому нужно стремиться, не все сразу, - сказал Абдрахманов. - Пете нужно продолжать побеждать, развиваться как боец и медийная личность. У Хабиба тоже был сложный путь, который он прошел и дошел до такой позиции, когда все о нем узнали. У Пети есть все, чтобы сделать то же самое".

Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение. Он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо.