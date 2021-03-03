Путин отметил яркий талант победительницы чемпионата мира по сноуборду Надыршиной

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Софию Надыршину с победой на чемпионате мира по сноуборду 2021 года в Рогле (Словения) в параллельном слаломе и пожелал спортсменке новых достижений. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваша победа - достойная награда за годы упорных тренировок, яркий талант и неизменную нацеленность на успех. Несмотря на юный возраст, в борьбе с сильными и амбициозными соперницами вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам еще одно "российское золото". Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - отметил президент в поздравлении.

Россиянка София Надыршина во вторник заняла первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, проходящем в Словении. В финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер, которая не финишировала. Это вторая награда Надыршиной на чемпионате мира, в понедельник она завоевала свою первую медаль мировых первенств, став второй в параллельном гигантском слаломе. Также в ее активе три победы на юниорском чемпионате мира 2020 года.