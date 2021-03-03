"Ростов-Дон" в 11-й раз стал обладателем Кубка России по гандболу

ТАСС, 3 марта. Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли тольяттинскую "Ладу" в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 25:16.

Ростовская команда в 11-й раз стала победителем Кубка России (2007, 2008, 2012, 2013, 2015-2021). Также на счету "Ростов-Дона" шесть побед в чемпионате России и столько же - в суперкубке страны.

"Лада" один раз становилась обладателем Кубка России (2006). Помимо этого, тольяттинский клуб шесть раз выигрывал чемпионат страны.

В матче за третье место "Астраханочка" обыграла подмосковную "Звезду" (36:27) и в пятый раз завоевала бронзовые медали турнира. В 2016 году клуб стал серебряным призером.