Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету чемпионата мира

ТАСС, 3 марта. Определился состав сборной России на женскую эстафету 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Женская эстафета пройдет 4 марта (начало - 15:15 мск). Чемпионат мира завершится 7 марта.