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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету чемпионата мира

Гонка пройдет 4 марта
Яна Кирпиченко EPA-EFE/Fredrik Sandberg
Описание
Яна Кирпиченко
© EPA-EFE/Fredrik Sandberg

ТАСС, 3 марта.  Определился состав сборной России на женскую эстафету 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Женская эстафета пройдет 4 марта (начало - 15:15 мск). Чемпионат мира завершится 7 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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