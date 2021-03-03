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Баскетбольные еврокубки

"Локомотив-Кубань" одержал вторую победу в топ-16 баскетбольного Еврокубка

В пятом туре российский клуб победил на выезде французский "Метрополитан"

ТАСС, 3 марта. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл французский "Метрополитан" со счетом 83:61 в матче пятого тура топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Локомотива-Кубани" Найджел Уильям-Госс (19 очков), у французской команды больше всего очков набрал Энтони Браун (15). В матче первого круга "Метрополитан" оказался сильнее со счетом 83:79.

"Локомотив-Кубань" выиграл второй матч из пяти и идет последним в группе F. "Метрополитан" продолжает лидировать (три победы), за ним следуют сербский "Партизан" и итальянский "Тренто" (по две победы).

В последнем туре "Локомотив-Кубань" примет "Тренто" 10 марта, в этот же день "Метрополитан" на выезде сыграет против "Партизана".

В другом матче игрового дня российский УНИКС, ранее обеспечивший себе досрочный выход в четвертьфинал Еврокубка, на домашней площадке обыграл андоррскую "Морабанк Андорру" (85:63).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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