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Футбол в Италии

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:1
Алексей Миранчук EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 4 марта. "Аталанта" со счетом 5:1 обыграла "Кротоне" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев голы забили Робин Госенс (12-я минута), Хосе Паломино (48), Луис Муриэль (50) Йосип Иличич (58) и Алексей Миранчук (85). У "Кротоне" отличился Сими (23).

Миранчук появился на поле на 63-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского. Этот матч для россиянина стал 20-м в составе команды из Бергамо, в них он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 25 матчах 49 очков. Потерпевший седьмое поражение подряд "Кротоне" располагается на последнем, 20-м месте с 12 очками в активе.

В следующем туре "Аталанта" 8 марта сыграет в гостях с лидирующим в чемпионате "Интером". "Кротоне" днем ранее примет "Торино".

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