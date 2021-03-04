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ATP

Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал турнира АТР в Роттердаме

Во втором круге он обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:2
Карен Хачанов AP Photo/Peter Dejong
Описание
Карен Хачанов
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 4 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина. В четвертьфинале он сыграет против победителя матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и посеянным на турнире под вторым номером Стефаносом Циципасом (Греция).

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Норри располагается на 65-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет $980 тыс.

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