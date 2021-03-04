Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал турнира АТР в Роттердаме

Андрей Рублев обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина. В четвертьфинале он сыграет против победителя матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и посеянным на турнире под вторым номером Стефаносом Циципасом (Греция).

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Норри располагается на 65-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет $980 тыс.