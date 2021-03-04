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НХЛ

"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Бостон" в матче НХЛ

Столичная команда победила в серии буллитов, основное время встречи завершилось со счетом 1:1
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Бостон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе "Бостона" отличился Давид Пастрняк (22-я минута). У "Вашингтона" заброшенной шайбой отметился Ларс Эллер (27-я минута).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, занимающий седьмое в списке лучших снайперов в истории НХЛ (713 заброшенных шайб), не отметился результативными действиями. Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не смогли отличиться.

"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд в нынешнем сезоне, набрал 30 очков в 22 матчах и вышел на чистое первое место в таблице Восточного дивизиона. "Бостон" занимает третью позицию с 27 очками в 20 играх.

Следующий матч команды проведут 6 марта в Бостоне, встреча начнется в 03:00 мск.

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