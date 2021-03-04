Ремонт здания под Центр шахмат в Екатеринбурге перенесут из-за замечаний госэкспертизы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Проект реконструкции старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Центр шахмат, получил замечания во время прохождения государственной экспертизы. Сейчас они устраняются, но это может повлиять на сроки начала ремонтных работ, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Ранее президент Федерации шахмат региона Андрей Симановский сообщал ТАСС, что работы по реконструкции здания могут стартовать весной 2021 года.

"Документы сданы на государственную экспертизу. Мы ожидали 15 февраля результаты госэкспертизы для дальнейших действий, но, к сожалению, там были замечания по проекту. Мы устраняем их, замечаний было много, осталось совсем мало, но они есть", - сказал Степанян.

По его словам, до начала строительных работ необходимо не только пройти госэкспертизу, но и поработать над сметой, сделать поправки в региональном бюджете, а также согласовать реконструкцию со строительной компанией. Степанян отметил, что на это потребуется достаточно времени.

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - "Доходный дом второй половины XIX века". Планируется, что к 2023 году в реконструированном здании должен открыться Центр шахмат. В нем разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия, откроется музей.