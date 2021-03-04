"Не просто спортивная драма". В прокат выходит фильм про Елену Вяльбе "Белый снег"

В то время как российские лыжники добывают медали на чемпионате мира в Германии, в России проходит тоже важное для всех любителей лыжных гонок событие: в четверг стартует прокат фильма "Белый снег" — о спортивной и человеческой судьбе Елены Вяльбе. Елена Валерьевна руководит Федерацией лыжных гонок России с 2010 года, и за эти 11 лет вместе со своей командой успела подарить нам много ярких эмоций. Вспомните героические медали вчерашних юниоров на Олимпийских играх в Пхенчхане, недавнюю победу Александра Большунова на чемпионате мира, выигранные Кубки мира. Но режиссер "Белого снега" Николай Хомерики рассказывает нам другую историю о Вяльбе — про легендарную лыжницу, рекордсменку и человека, который не сдался и, несмотря ни на что, шел к своей цели.

В прокат картина выходит в четверг, но несколько закрытых показов провели раньше. Фильм уже увидели в Магадане — Елене Валерьевне было важно показать ленту в родном городе. По ее словам, волнение в день показа было не меньше, чем перед Олимпийскими гонками. "Белый снег" уже успела посмотреть сборная России по биатлону, а перед стартом чемпионата мира в Германии — и национальная сборная по лыжным гонкам. "Хороший, добрый фильм, — отметил тренер сборной России Юрий Бородавко. — После фильма у меня было приподнятое настроение". Сценарий писался практически в соавторстве с Вяльбе и полностью ею одобрен. Что, кстати, редкость для спортивных лент — чаще всего главные герои отмечают, что ради зрелищности сценаристы весьма вольно обращаются с фактами. "Есть ли моменты, с которыми я не согласна в сценарии? Нет, я активно участвовала в работе. Целиком доверилась режиссеру и съемочной группе, но, как говорится, доверяй, но проверяй. У нас играли самые замечательные актеры, советовались со мной", — сказала Вяльбе.

Чтобы лучше погрузиться в атмосферу спортивной жизни, несколько актрис прошли практически настоящие сборы — занимались на лыжной базе под руководством тренера. В фильме много сцен с лыжными гонками, и Елена Валерьевна сама выбрала дублера для исполнительницы главной роли. На трассе "за Вяльбе" бежала призер Олимпийских игр Юлия Ступак, а вот саму роль Елены исполнила Ольга Лерман. "Ольга прислала на кастинг видео, и когда я посмотрела его, то немного прослезилась. И поняла, что мы на правильном пути", — рассказала Вяльбе на пресс-конференции по поводу выхода фильма. — Думаю, у нас не совсем спортивный фильм. Это больше биографическое кино про одного отдельного спортсмена". Историю великой лыжницы рассказывают нам с самого детства. Маленькую Лену играет внучка Елены Валерьевны Ангелина, после съемок девятилетняя девочка всерьез увлеклась лыжами и даже заявила журналистам, что "хочет быть лыжницей, как бабушка". А в актрисы можно и потом. "Белый снег" не просто погружает зрителей в спортивную драму, а показывает всю эпоху и человеческую жизнь — вот деревянные лыжи, лыжная мазь "Темп" вместо жвачки, талантливый детский тренер Максимыч. А вот уже путь к 14 титулам чемпионки мира, легендарная "гоночная" шапочка Вяльбе и тот самый чемпионат мира в Норвегии, где российская спортсменка победила на всех дистанциях.