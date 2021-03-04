"Колорадо" победил "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Рантанен и Ландескуг набрали 8 очков на двоих

Голами отметились Микко Рантанен (35-я и 55-я минуты), Самуэль Жирар (46) и Габриэль Ландескуг (49). Помимо двух заброшенных шайб, финн Рантанен отдал две голевые передачи, швед Ландескуг трижды ассистировал партнерам по команде.

ТАСС, 4 марта. "Колорадо" обыграло "Сан-Хосе" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин провел на площадке 11 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями, защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов сыграл 18 минут 18 секунд и такде очков не набрал.

"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 25 очков в 20 матчах. "Сан-Хосе" с 18 очками после 20 матчей находится на седьмом месте.

В следующем матче "Колорадо" 6 марта примет "Анахайм", "Сан-Хосе" в этот же день дома сыграет с "Вегасом".

В других матчах игрового дня "Сент-Луис" в гостях обыграл "Анахайм" (3:2), "Миннесота" дома уступила "Вегасу" (1:5), российский форвард хозяев Кирилл Капризов за более чем 20 минут на льду не отметился результативными действиями, "Аризона" на выезде была сильнее "Лос-Анджелеса" (3:2).