"Колорадо" победил "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Рантанен и Ландескуг набрали 8 очков на двоих

ТАСС, 4 марта. "Колорадо" обыграло "Сан-Хосе" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голами отметились Микко Рантанен (35-я и 55-я минуты), Самуэль Жирар (46) и Габриэль Ландескуг (49). Помимо двух заброшенных шайб, финн Рантанен отдал две голевые передачи, швед Ландескуг трижды ассистировал партнерам по команде.
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин провел на площадке 11 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями, защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов сыграл 18 минут 18 секунд и такде очков не набрал.
"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 25 очков в 20 матчах. "Сан-Хосе" с 18 очками после 20 матчей находится на седьмом месте.
В следующем матче "Колорадо" 6 марта примет "Анахайм", "Сан-Хосе" в этот же день дома сыграет с "Вегасом".
В других матчах игрового дня "Сент-Луис" в гостях обыграл "Анахайм" (3:2), "Миннесота" дома уступила "Вегасу" (1:5), российский форвард хозяев Кирилл Капризов за более чем 20 минут на льду не отметился результативными действиями, "Аризона" на выезде была сильнее "Лос-Анджелеса" (3:2).