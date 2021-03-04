Клопп не намерен отпускать некоторых футболистов "Ливерпуля" в расположение сборных

ТАСС, 4 марта. Английский "Ливерпуль" не отпустит бразильских футболистов Алиссона, Фабиньо, Роберто Фирмино и португальца Диего Жоту в национальные сборные, если им придется находиться на карантине в течение десяти дней после возвращения. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, комментарий которого приводит газета Guardian.

Перерыв на матчи сборных состоится с 22 по 31 марта. Правительство Великобритании ввело ограничения на перелеты в Бразилию, Колумбию и Португалию, после прибытия из этих стран футболисты должны будут находиться на карантине в течение десяти дней.

"Я думаю, что ФИФА (Международная федерация футбола) отчасти ясно дала понять, что на этот раз мы не должны отпускать игроков, - сказал Клопп. - Я думаю, что все клубы согласны с тем, что нельзя просто отпускать футболистов, а затем разбираться в ситуации, при которой они будут помещены на десятидневный карантин в отеле. Это просто невозможно".

"Понимаю обеспокоенность национальных федераций, но сейчас мы не можем сделать всех счастливыми, и мы должны признать, что футболисты получают деньги от клубов, так что это означает, что мы должны иметь первостепенное значение", - добавил специалист.

"Ливерпуль" с 43 очками после 26 игр занимает шестое место в чемпионате Англии. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл германский "Лейпциг" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 10 марта.