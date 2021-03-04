СМИ: футболист "Баварии" Алаба может перейти в ПСЖ

ТАСС, 4 марта. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предложил контракт защитнику германской "Баварии" Давиду Алабе. Об этом сообщает Bild.

В феврале Алаба объявил, что не будет продлевать контракт с "Баварией" и покинет команду летом в статусе свободного агента.

По информации издания, австрийский футболист встретился с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, но еще не принял решения, так как склоняется к переходу в один из клубов чемпионата Испании.

Алабе 28 лет, он перешел в молодежную академию "Баварии" из австрийской "Аустрии" в 2008 году. Вместе с мюнхенцами он девять раз стал чемпионом Германии, по шесть раз - обладателем кубка и суперкубка страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира. За клуб он провел 415 матчей, забил 33 мяча и отдал 50 результативных передач.