"Хаас" представил болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора

ТАСС, 4 марта. Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" представила болид нового сезона, он раскрашен в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий", владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Партнером Мазепина по "Хаасу" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.