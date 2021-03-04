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Формула-1

"Хаас" представил болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора

Титульным спонсором команды является российская компания "Уралкалий"
© EPA-EFE/Bryn Lennon/Pool

ТАСС, 4 марта. Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" представила болид нового сезона, он раскрашен в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Титульным спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий", владельцем которой является Дмитрий Мазепин - отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Партнером Мазепина по "Хаасу" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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