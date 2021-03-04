{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Махачев заявил, что конфликт команды Нурмагомедова с Макгрегором продолжается

Российский боец заявил, что отрицательно относится к ирландцу

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев заявил о продолжающемся конфликте между командами чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Об этом он заявил ТАСС.

"Отрицательно к нему [Макгрегору] отношусь, как еще, - сказал Махачев. - Нет никакого уважения, за что его уважать? Кто-то играет эти конфликты, чтобы раскачать бой. А мы ни с кем не играли и не собираемся играть".

"Если у нас есть какая-то вражда, то это по настоящему", - добавил спортсмен.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Ночная хоккейная лига
Потанин: благотворительный матч со звездами хоккея в Норильске пройдет в апреле
В 2020 году встреча не состоялась из-за пандемии
Читать полностью