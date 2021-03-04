Махачев: Хабиб Нурмагомедов не намерен удерживать чемпионский титул UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Хабиб Нурмагомедов не собирается удерживать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил ТАСС российский боец Ислам Махачев.
"Не думаю, что Хабиб будет удерживать титул, пока я буду драться. Но, как говорится, если пояс "на хате", кому плохо?" - сказал Махачев.
Махачев является членом команды Нурмагомедова, который по-прежнему сохраняет за собой титул чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры, объяснив это решение обещанием, данным матери.
Ближайший бой Махачев проведет на турнире UFC 259 против американца Дрю Добера.