Потанин: благотворительный матч со звездами хоккея в Норильске пройдет в апреле

НОРИЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Благотворительный матч с участием звезд хоккея, ежегодно организуемый "Норникелем" и Ночной хоккейной лигой, пройдет в апреле. Об этом сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Ребята, с которыми мы играли, кто приезжал, звезды, они обещали [что матч состоится]. Поэтому думаю, что в апреле матч состоится", - сказал Потанин.

Он отметил, что сам участия в матче не примет, поскольку получил травму, добавив, что его следует ждать в следующем году.

Матчи с участием звезд хоккея в рамках Ночной хоккейной лиги в Норильске проводятся ежегодно при поддержке "Норникеля". Собранные средства направляются на благотворительность. Впервые в Норильске такой благотворительный матч состоялся 4 марта 2017 года. В 2020 году встреча не состоялась из-за пандемии.