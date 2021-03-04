Плющенко: с "кристально-хрустальной" совестью отдаем Косторную обратно

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Академия Евгения Плющенко отпускает чемпионку Европы по фигурному катанию Алену Косторную обратно в группу Этери Тутберидзе с кристально-хрустальной совестью. Об этом Плющенко заявил ТАСС. В среду источник ТАСС сообщил, что Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. В настоящее время 17-летняя фигуристка занимается в группе Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в 2020 году.

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"Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально, - сказал Плющенко. - Я провожу три часа на льду с одной группой и три часа - со спортсменами из другой группы, а потом еще ОФП и разминки. Поэтому Алена и работала с Сережей Розановым, как и планировала. Кроме того, в последние три недели мы привлекали Елену Вячеславовну Жгун - ее первого тренера, она помогала, за что ей большое человеческое спасибо, как и Елене Анатольевне Чайковской, которые, как и все мы, переживали за Алену". "Когда я спрашивал у Алены про то, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота. Мы его только начали восстанавливать, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение. Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок - это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. У нее и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает", - добавил собеседник ТАСС. Плющенко желает Косторной только добра Плющенко отметил, что по просьбе фигуристки ее проблемы со здоровьем не афишировались. "Но именно эти, в том числе, проблемы не давали ей заниматься и тренироваться в полную силу. Алене нужно уделить серьезное внимание своему здоровью, мы ей помогали, с ней работали хорошие врачи, но это все равно давало временный эффект", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

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"Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило", - добавил Плющенко. "Мы изначально дали ей отдельный лед, коттедж и все условия. Здоровье, силы и мотивацию ни Розанов, ни я ей дать не смогли, и никто бы не смог. У нас разные методы тренировок с "Хрустальным", Саше Трусовой они подходят, Алену тоже все устраивало, пока она не заболела, с этого начались проблемы", - считает собеседник ТАСС. Плющенко считает, что Косторная продолжает оставаться классной спортсменкой. "У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100 процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в "Хрустальный". Вот прям с кристально-хрустальной совестью", - рассказал собеседник ТАСС. "Никакой трагедии не вижу, живем и работаем дальше" Плющенко отметил, что на освободившееся после перехода Косторной время тренировок на льду у него много планов, поскольку спортсмены ждут официальных переходов, чтобы кататься у его тренеров и лично у него. "Из-за того, что у Алены и Саши было самое лучшее время и по семь-восемь человек всего на льду, мне приходилось многим тогда отказывать, - сказал двукратный олимпийский чемпион. - Сейчас у меня есть места, я могу взять хороших спортсменов на ее место, которые давно к нам просятся. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше".

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