Менеджер бойца Яна прокомментировал резонансное видео с участием спортсмена

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта./ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян не думал о последствиях, публикуя видео с бездомным. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Ранее Ян выложил видео в США с бездомным, называя его именем своего ближайшего соперника - американца Алджамейна Стерлинга. Позднее видео было удалено.

"Я ему сразу написал, - сказал Абдрахманов. - Я понимаю, что в Америке такие случаи воспринимаются очень чувствительно. У него самого не было скрытого подтекста, но нужно понимать, как другие люди на это посмотрят. Но интернет такие вещи не прощает, все что туда попадет, остается там навсегда".

"Но в принципе я тут ничего такого не вижу", - добавил менеджер.

Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на 7 марта на турнире UFC 259.