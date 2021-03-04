{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Международная автомобильная федерация утвердила раскраску нового болида "Хаас"

Раскраска болида американской команды выполнена в цветах российского флага

ТАСС, 4 марта. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила раскраску болида американской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Хаас", которая выполнена в цветах российского флага. Об этом сообщил журналист "Формулы-1" Уилл Бакстон на своей странице в Twitter.

На эту тему
"Хаас" представил болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Несмотря на запрет на использование российского флага на крупных спортивных соревнованиях, цвета флага разрешены. "Хаас" подтвердил, что ливрея одобрена FIA", - написал Бакстон.

В сезоне 2021 года за "Хаас" будут выступать россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первый этап нового сезона пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

Теги
Формула-1
Летние неолимпийские виды спорта
Чемпионат Европы по самбо пройдет с 13 по 16 мая на Кипре
Турнир пройдет совместно с молодежным первенством Европы
Читать полностью