Международная автомобильная федерация утвердила раскраску нового болида "Хаас"

ТАСС, 4 марта. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила раскраску болида американской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Хаас", которая выполнена в цветах российского флага. Об этом сообщил журналист "Формулы-1" Уилл Бакстон на своей странице в Twitter .

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Несмотря на запрет на использование российского флага на крупных спортивных соревнованиях, цвета флага разрешены. "Хаас" подтвердил, что ливрея одобрена FIA", - написал Бакстон.

В сезоне 2021 года за "Хаас" будут выступать россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первый этап нового сезона пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.