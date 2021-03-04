Перенесший операцию на сердце Олег Романцев переведен в обычную палату

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" и сборной России Олег Романцев, во вторник перенесший операцию на сердце, переведен из реанимации в обычную палату. Об этом он сообщил ТАСС.

Романцев был госпитализирован с инфарктом в начале недели. Ему была проведена операция. Состояние бывшего тренера оценивается как хорошее.

"Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование - оно покажет, насколько я здесь остался, - сказал Романцев. - Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь [в новой палате]".

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.