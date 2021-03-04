Хавьер Мендес будет находиться в углу Махачева во время его боя на турнире UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Тренер Хавьер Мендес будет секундировать российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее ТАСС сообщал, что в секундантом Махачева будет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

"В углу также будет Хавьер Мендес. Он проведет сутки на карантине перед турниром", - сказал собеседник агентства.

Махачев проведет бой против американца Дрю Добера в ночь на 7 марта на турнире UFC 259.