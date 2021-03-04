Испытательный срок Большунова за инцидент с финским лыжником истечет в следующем сезоне

Изначально предполагалось, что испытательный срок распространяется только на пять гонок чемпионата мира в Оберстдорфе и завершится в пятницу, после мужской эстафеты. Путаница возникла в связи с неверным толкованием FIS Events (мероприятие/событие федерации), которое прописано в решении по "делу Большунова". В международной федерации пояснили, что речь идет не о количестве гонок, а о количестве полноценных соревнований, к которым относятся этапы Кубка мира и чемпионаты мира.

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Испытательный срок Александра Большунова за инцидент с финским лыжником Йони Мяки истечет только в следующем сезоне, а не во время чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"К FIS Events относятся все соревнования Кубка мира или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте, в соответствии с календарем FIS (например, соревнования в Лахти, которые состоялись с 23 по 24 января 2021 года, являются одним FIS Events), - сообщили в организации. - Речь идет не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается только одним событием".

Испытательный срок Большунова будет распространяться не только на чемпионат мира, но и на четыре следующих этапа Кубка мира. Ближайший пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. Поскольку он будет заключительным в сезоне, испытательный срок истечет только осенью, после трех этапов Кубка мира нового сезона.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти. В борьбе за бронзу в финишном створе Мяки задел лыжу Большунова, сбив его с темпа. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финна. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

Инцидент перерос в большой скандал, к делу пытались привлечь правоохранительные органы Финляндии. Перед чемпионатом мира в Оберстдорфе независимый комиссар по этике и соответствию вынес российскому лыжнику дополнительное наказание за неспортивное поведение. До этого Большунов уже принес извинения Мяки, однако отметил, что врезался в него случайно, из-за отстегнувшейся лыжи.