Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в Будапеште

ТАСС, 4 марта. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и германским "Лейпцигом" пройдет в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый матч, который должен был пройти в Германии, также состоялся в Будапеште 16 февраля. "Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0. Ответный матч будет сыгран 10 марта.

Перенос связан с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию, футболисты и тренерский штаб "Лейпцига" были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Германию.