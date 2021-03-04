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Футбол в России

Футболист Ойонго вернется в "Монпелье" из "Краснодара" спустя 10 дней после аренды

Российский клуб 22 февраля арендовал игрока до конца сезона, однако тот получил тяжелую травму

ТАСС, 4 марта. Камерунский защитник Амбруаз Ойонго вернется во французский "Монпелье" из российского "Краснодара" после проведения операции. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент игрока Адриен Дюран.

Ойонго перешел в "Краснодар" 22 февраля на правах аренды до конца текущего сезона. Игрок был призван заменить травмированного защитника Кристиана Рамиреса. В дебютном матче против "Урала" камерунец вышел в стартовом составе, но был заменен на 33-й минуте. Позднее стало известно, что футболист получил повреждение крестообразных связок.

"Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в "Монпелье". Благодарны "Краснодару", они шикарны - выплатили зарплату до конца сезона", - сказал Дюран.

Ойонго 29 лет, он является победителем Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна. С 2018 года футболист выступает за "Монпелье", проведя 67 матчей и забив три гола.

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