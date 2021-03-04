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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Стал известен состав российской лыжной команды на мужскую эстафету на чемпионате мира

В состав вошли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выступят в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщили в российской команде.

Гонка пройдет 5 марта. Червоткин и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, Мальцев и Большунов пробегут этапы свободным стилем.

Большунов, завоевавший в Оберстдорфе первое в карьере золото чемпионата мира, будет финишером команды.

Чемпионат мира завершится 7 марта, до конца турнира лыжники еще разыграют медали на марафонских дистанциях. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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