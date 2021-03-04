РУСАДА объяснило, за что фигуристка Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет

Она была признана виновной в нарушении трех пунктов "Общероссийских антидопинговых правил": "Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"; "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода"; "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица".

В сентябре 2020 года ТАСС сообщал, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Также, согласно информации источника ТАСС, в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сотсковой 20 лет, она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.