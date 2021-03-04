Матч между сборными Словакии и России по футболу пройдет при пустых трибунах

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Словакии и России пройдет при пустых трибунах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Словацкого футбольного союза.

Черчесов заявил, что сборная России по футболу будет готовиться к мартовским матчам в Сочи

Игра между сборными России и Словакии состоится 30 марта в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Эта встреча станет третьей для команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова в 2021 году. До этого матча российская команда сыграет со сборными Мальты и Словении 24 и 27 марта соответственно. Игры пройдут на Национальном стадионе в мальтийской деревне Та-Кали и на стадионе "Фишт" в Сочи соответственно.

"Матч между сборными Словакии и России пройдет при пустых трибунах", - сообщили ТАСС в Словацком футбольном союзе.

В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России помимо матчей с командами Мальты, Словении и Словакии сыграет с хорватами и киприотами. Следующие после мартовских игры в рамках отбора на мировое первенство в Катаре запланированы на сентябрь 2021 года. Российская команда сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, дома), Кипра (4 сентября, на выезде) и Мальты (7 сентября, дома).

Всего в отборочном турнире чемпионата мира - 2022 примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.