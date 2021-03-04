Резцова очень рада серебру российских лыжниц, но считает, что больше медалей им не добыть

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в лыжных эстафетных гонках Анфиса Резцова очень рада серебряным медалям российских лыжниц, завоеванным на мировом первенстве в четверг, однако считает, что в субботней гонке на 30 км им будет очень сложно вмешаться в спор за награды. Об этом Резцова сообщила ТАСС.

В составе российской эстафетной команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.

"Я очень рада, что нашим девчонкам удалось наконец-то выиграть медали на этом чемпионате мира. С норвежками им сегодня было сложно конкурировать на равных, но большой отрыв от третьего места не может не радовать. Я изначально рассчитывала, что у девчонок и ребят будут медали в эстафетах. А в заключительной гонке, я думаю, ловить нашим девочкам нечего", - сказала Резцова.

"А в мужских гонках, кроме эстафеты, еще Саша Большунов, конечно, будет бороться за медаль. Хотя вчера у него в раздельной гонке что-то не сложилось", - добавила собеседница ТАСС. В среду в гонке на 15 км с раздельным стартом Большунов показал четвертый результат.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Резцова выигрывала золото чемпионатов мира в лыжных эстафетах в 1985, 1987 и 1999 годах.