Вяльбе заявила, что счастлива серебряным медалям российских лыжниц в эстафете

ТАСС, 4 марта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе счастлива второму месту женской национальной команды в эстафете на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Победительницами гонки стали норвежки, третье место заняла сборная Финляндии.

"У меня такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись и верили, - сказала Вяльбе. - Вчера неоднократно говорила, что эстафета - самая непредсказуемая гонка, все считали фаворитами шведок. Хочу сказать спасибо всем девчонкам".

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. "Поддержала Наташку [Непряеву], говорит, было очень тяжело. Я считаю, что она и Татьяна [Сорина] - абсолютно мужественные [спортсменки], они все еще в строю, несмотря на травмы", - отметила президент Федерации лыжных гонок России.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км. Чемпионат мира завершится 7 марта.