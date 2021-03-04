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Россиянка Гаспарян проиграла Младенович во втором круге теннисного турнира в Лионе

Встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6

ТАСС, 4 марта. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уступила представительнице Франции Кристине Младенович в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лионе. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 27-летней Младенович.

В четвертьфинале француженка встретится с победительницей матча между швейцаркой Стефани Фогель и испанкой Паулой Бадосой.

26-летняя Гаспарян располагается на 131-й строчке мирового рейтинга. На Открытом чемпионате Австралии 2016 года она дошла до четвертого круга, это ее лучшее достижение на турнирах Большого шлема.

Младенович занимает 53-е место в рейтинге WTA. Французская теннисистка пять раз становилась победительницей парных турниров серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (2016, 2019, 2020), Открытый чемпионат Австралии (2018, 2020).

Турнир в Лионе завершится 7 марта.

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