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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Вяльбе рассказала о первых словах российским лыжницам, завоевавшим серебро чемпионата мира

По словам Вяльбе, во время совещания все отмечали, что у России самая ровная команда
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Александр Щербак/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о первых словах женской команде, которая завоевала серебро в эстафете 4х5 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Своими эмоциями она поделилась с журналистами после гонки.

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В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Первое место заняли норвежки, третье - лыжницы Финляндии.

"Смотреть было очень тяжело, никогда легко не бывает, были хорошие слезы радости. Сразу после финиша сказала им: "Вы мои золотые, ласточки, я вас очень люблю" и поблагодарила", - сказала Вяльбе.

"Вчера во время совещания все отмечали, что у нас самая ровная команда. Конечно, все предполагали, что шведки будут гораздо выше (сборная Швеции заняла шестое место - прим. ТАСС), но я сразу сказала, что эстафета - самый непредсказуемый вид программы. Каждая просто должна была сделать свое дело. Они и сами понимали, что им и нам как никогда нужна медаль", - отметила она.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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